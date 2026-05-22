Berras Patzer bleibt ohne Folgen 22.05.2026

Reto Berra commette un errore nel finale della partita contro la Gran Bretagna, ma l'episodio resta senza conseguenze grazie a una posizione di fuorigioco. Intervistato dopo l'incontro, il portiere della Nazionale svizzera ha spiegato così l’accaduto: «La mia testa è andata un po’ più veloce delle braccia».

Redazione blue Sport Luca Betschart

Reto Berra è rimasto a lungo soltanto spettatore durante il Mondiale casalingo: una polmonite aveva infatti costretto il portiere del Friborgo a fermarsi.

Giovedì sera, però, il 39enne è finalmente tornato tra i pali nella sfida del girone contro la Gran Bretagna.

Il veterano della Nazionale svizzera ha offerto una prestazione solida, distinguendosi con diversi interventi importanti e rimediando anche a qualche errore difensivo dei compagni.

Nel finale, però, è stato protagonista di un episodio piuttosto curioso.

Al 59’, con la Svizzera avanti 4-1 e gli inglesi senza portiere, Berra è uscito dall'area per giocare il disco con il bastone. Il tentativo, però, è finito male e il puck è terminato nella sua stessa porta.

«La testa era più veloce delle braccia»

Dopo la partita, Berra ha commentato l’episodio con ironia: «Ho visto la porta vuota e stavo già pensando di segnare. Poi la mia testa è andata un po' più veloce delle braccia. E il dito si è incastrato», ha raccontato sorridendo.

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Il portiere svizzero ha poi relativizzato l'accaduto: «Ora ho 39 anni e faccio questo mestiere da tanto tempo. Ogni tanto capita di combinare un pasticcio, ma altre volte fai anche la parata decisiva che ti fa vincere una partita. Questa è la vita di un portiere».

Per sua fortuna, l'errore non ha avuto conseguenze: il gol britannico è stato infatti annullato per fuorigioco.

Per inciso, il futuro estremo difensore del Kloten era già riuscito a segnare un gol in carriera.

Nella stagione 2014/15 aveva infatti trovato la rete a porta vuota con i Lake Erie Monsters, in AHL.