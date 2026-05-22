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Che errore! Berra spiega la papera di giovedì sera contro la Gran Bretagna: «Ecco a cosa stavo pensando»

Luca Betschart

22.5.2026

Berras Patzer bleibt ohne Folgen

Berras Patzer bleibt ohne Folgen

22.05.2026

Reto Berra commette un errore nel finale della partita contro la Gran Bretagna, ma l'episodio resta senza conseguenze grazie a una posizione di fuorigioco. Intervistato dopo l'incontro, il portiere della Nazionale svizzera ha spiegato così l’accaduto: «La mia testa è andata un po’ più veloce delle braccia».

Redazione blue Sport

22.05.2026, 14:12

Reto Berra è rimasto a lungo soltanto spettatore durante il Mondiale casalingo: una polmonite aveva infatti costretto il portiere del Friborgo a fermarsi.

Giovedì sera, però, il 39enne è finalmente tornato tra i pali nella sfida del girone contro la Gran Bretagna.

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Il veterano della Nazionale svizzera ha offerto una prestazione solida, distinguendosi con diversi interventi importanti e rimediando anche a qualche errore difensivo dei compagni.

Nel finale, però, è stato protagonista di un episodio piuttosto curioso.

Al 59’, con la Svizzera avanti 4-1 e gli inglesi senza portiere, Berra è uscito dall'area per giocare il disco con il bastone. Il tentativo, però, è finito male e il puck è terminato nella sua stessa porta.

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«La testa era più veloce delle braccia»

Dopo la partita, Berra ha commentato l’episodio con ironia: «Ho visto la porta vuota e stavo già pensando di segnare. Poi la mia testa è andata un po' più veloce delle braccia. E il dito si è incastrato», ha raccontato sorridendo.

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Keystone

Il portiere svizzero ha poi relativizzato l'accaduto: «Ora ho 39 anni e faccio questo mestiere da tanto tempo. Ogni tanto capita di combinare un pasticcio, ma altre volte fai anche la parata decisiva che ti fa vincere una partita. Questa è la vita di un portiere».

Per sua fortuna, l'errore non ha avuto conseguenze: il gol britannico è stato infatti annullato per fuorigioco.

Per inciso, il futuro estremo difensore del Kloten era già riuscito a segnare un gol in carriera.

Nella stagione 2014/15 aveva infatti trovato la rete a porta vuota con i Lake Erie Monsters, in AHL.

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