Bertschy apre le marcature! 30.05.2026

La Nazionale svizzera di hockey non dà scampo alla Norvegia e si gioca l'oro per la terza volta consecutiva dopo il trionfo per 6:0 nella semifinale. Ecco le reazioni di due protagonisti al termine dell'importantissima sfida.

Redazione blue Sport Luca Betschart

«La sensazione è fantastica», ha esordito Christoph Bertschy. «Era questo l'obiettivo fin dall'inizio e abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo punto. È un traguardo ampiamente meritato, ma ora resta un'altra partita da vincere».

L'attaccante del Friborgo ha poi riavvolto il nastro fino al momento del suo pesantissimo gol, svelando un retroscena sulla traiettoria: «Non ho visto il disco entrare. Ho capito di aver segnato solo quando ho visto il pubblico scatenarsi. Ma era una situazione che avevamo studiato prima del match: non appena si vince un duello, bisogna cercare subito la via della porta».

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Il 32enne ha anche voluto sottolineare il lavoro dei compagni e la resistenza avversaria: «Baechler era posizionato benissimo davanti alla gabbia, e sono stato fortunato che il mio tiro sia entrato proprio in quel modo. Anche sotto di due reti, i norvegesi hanno continuato a spingere sul piano fisico; d'altronde è così che hanno costruito il loro ottimo torneo. Noi, però, siamo rimasti fedeli alla nostra identità, giocando con costanza per tutti i 60 minuti».

In vista della finalissima di domenica alle 20.20, l'ala rossocrociata non vuole sentire parlare di pressione: «A livello di routine non cambierò assolutamente nulla rispetto agli ultimi due anni. Certo, sarebbe bello riuscire a segnare un gol in finale: questo ci darebbe la chance concreta di vincere. E qui in casa, con la spinta di tutti i nostri tifosi, il vantaggio è indubbiamente dalla nostra parte».

Andrighetto: «Cento presenze bellissime, ma conta solo domani»

Insieme alla gioia per la finale conquistata, la serata della Swiss Life Arena ha regalato una ricorrenza speciale a Sven Andrighetto, che ha festeggiato un importantissimo traguardo personale.

«Le sensazioni sono ottime, siamo felici di aver fatto nostra questa semifinale», ha dichiarato attaccante degli ZSC Lions.

«A dire il vero non mi ero nemmeno reso conto che questa fosse la mia centesima partita internazionale con la maglia della Svizzera. È un bell'orgoglio, ma la cosa che conta più di tutto sarà la sfida di domani. Non vediamo l'ora di scendere sul ghiaccio».

Andrighetto ha infine concluso indicando la ricetta per affrontare al top le prossime ore, decisive per la caccia all'oro: «Adesso la priorità è recuperare le energie e dormire bene. Alla fine dei conti, il tempo che ci separa dalla cruciale battaglia di domani sera scorrerà velocissimo. Proprio per questo, ricaricare le pile fin da subito diventa fondamentale».