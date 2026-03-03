Lian Bichsel KEY

Alla terza partita dopo l'infortunio, Lian Bichsel si è illustrato con una doppietta realizzata con due tiri sotto la traversa, che hanno permesso ai suoi Dallas Stars di sconfiggere per 6-1 i Vancouver Canucks e di ottenere addirittura la nona vittoria consecutiva.

Il difensore solettese è stato pure premiato con la prima stella della partita.

Non è invece stata una serata da ricordare per Roman Josi, autore sì di un assist, ma sempre in pista in occasione dei quattro gol subiti dai Nashville Predators nella sconfitta per 4-2 contro i Detroit Red Wings.