Otto partite e due gol con i Dallas Stars Imago

I Dallas Stars hanno retrocesso Lian Bichsel in AHL. La prima avventura in NHL del difensore svizzero, che nel 2025 giocherà con i Texas Stars, si è conclusa con 8 presenze e 2 gol.

SwissTXT Swisstxt

Capodanno beffardo per tutti gli svizzeri scesi in pista nella notte. I New Jersey Devils, nonostante i gol nel terzo periodo di Jonas Siegenthaler e Timo Meier, sono stati battuti 3-2 dagli Anaheim Ducks.

I Jets di Nino Niederreiter hanno perso 5-2 contro Colorado, Minnesota si è imposto 5-3 sui Predators di Roman Josi e i Canucks di Pius Suter si sono arresi per 3-1 ai Flames.