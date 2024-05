Lian Bichsel Imago

La stagione di Lian Bichsel non è ancora terminata.

Sconfitto nella finale del campionato svedese con il Roegle qualche settimana fa, il difensore rossocrociato è tornato in Nordamerica ed ha vissuto un’altra eliminazione, questa volta ai quarti, nei playoff di AHL con i Texas Stars.

Ora il 19enne solettese potrebbe fare un clamoroso debutto in NHL con Dallas, la cui serie con Colorado è sul 3-2 dopo il successo per 5-3 degli Avalanche in gara-5.

La franchigia texana, che nel 2022 lo aveva draftato in 18esima posizione, lo ha inserito nella rosa dei playoff.

