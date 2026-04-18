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Hockey Break del Friborgo in gara-1, Davos al tappeto

Swisstxt

18.4.2026 - 22:48

Dorthe ha aperto le marcature.
Dorthe ha aperto le marcature.
freshfocus

Il Friborgo ha subito operato il break in gara-1 della finale, andando a sbancare la pista di Davos per 3-2 e infliggendo ai grigionesi il primo ko casalingo di questi playoff.

SwissTXT

18.04.2026, 22:48

19.04.2026, 07:49

Gli uomini di Roennborg si sono fatti preferire per 40', portandosi meritatamente avanti per 3-0 grazie a Dorthe, Borgstroem e Walser.

Quando ormai sembrava fatta, due reti in 12" dei gialloblù hanno riaperto il confronto.

Nel finale Lemieux ha trovato il 3-3, annullato però dopo un coach's challenge per un'ostruzione di Stransky su Berra che ha fatto infuriare i tifosi di casa.

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