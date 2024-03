Festa gialloblù freshfocus

Il primo turno dei quarti di finale dei playoff di National League si è chiuso con i primi due break.

Il Davos è andato ad imporsi a Losanna per 3-2 al secondo overtime, mentre il Berna ha espugnato Zugo con il risultato di 4-3. Alla Vaudoise Arena è andata in scena una partita caratterizzata da grande agonismo, lotta su ogni disco e due portieri, Hughes e Aeschlimann, in gran serata. A deciderla è stato D.Egli all'80'29». Gli Orsi hanno invece rimontato dal 3-1 della seconda pausa, dominando il terzo periodo con sigillo conclusivo di un indomito Scherwey.

