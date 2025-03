Parrée festeggia con i compagni il gol dell'1-0 freshfocus

Il Davos ha subito firmato il break nella serie dei quarti di finale che lo vede opposto allo Zugo, andando ad imporsi 2-1 in casa dei Tori in gara-1.

Parrée ha portato in vantaggio i grigionesi al 23'39» e i gialloblù hanno condotto le danze fino al 54'03», quando Lindemann ha firmato l’1-1. Quarantacinque secondi più tardi Zadina ha però riportato avanti, stavolta in maniera definitiva, il Davos. Per separare Berna e Friborgo sono invece serviti due supplementari, con Wallmark che ha deciso il match in favore del Gottéron firmando la rete del 4-3 all'88'38».