Kevin Fiala KEY

Se i Los Angeles Kings hanno ancora grandi chance di assicurarsi un posto nei playoff di NHL il merito è anche di Fiala.

Il sangallese ha partecipato con un gol (quello del 4-1, realizzato a tu per tu contro il portiere avversario) e un assist nel successo dei californiani per 5-2 in casa contro i Seattle Kraken. Nonostante un gol di Hischier e un assist di Meier, i Devils sono incappati nella terza sconfitta consecutiva, in questo caso per 4-3 contro i New York Rangers. Poca gioia anche per i Coyotes di Moser, battuti 2-1 dai Canucks di Suter (in sovrannumero).

Swisstxt