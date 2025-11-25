Meier KEY

Dopo tre ko di fila, i New Jersey Devils sono tornati alla vittoria e lo hanno fatto anche grazie alle prestazioni di Nico Hischier e Timo Meier.

SwissTXT Swisstxt

Autori entrambi di un gol e di un assist e eletti prima e seconda stella del match, i rossocrociati hanno trascinato la loro squadra al successo per 4-2 contro i Detroit Red Wings portandola oltretutto nel gruppo di testa della Conference Est.

A punti, grazie a un assist, ci è andato pure Roman Josi, però battuto insieme ai suoi Nashville Predators per 8-3 dai Florida Panthers. Si tratta del suo primo punto dopo l'infortunio.