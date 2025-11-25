  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NHL I New Jersey Devils tornano alla vittoria anche grazie a Nico Hischier e Timo Meier

Swisstxt

25.11.2025 - 08:48

Meier
Meier
KEY

Dopo tre ko di fila, i New Jersey Devils sono tornati alla vittoria e lo hanno fatto anche grazie alle prestazioni di Nico Hischier e Timo Meier.

SwissTXT

25.11.2025, 08:48

25.11.2025, 09:03

Autori entrambi di un gol e di un assist e eletti prima e seconda stella del match, i rossocrociati hanno trascinato la loro squadra al successo per 4-2 contro i Detroit Red Wings portandola oltretutto nel gruppo di testa della Conference Est.

A punti, grazie a un assist, ci è andato pure Roman Josi, però battuto insieme ai suoi Nashville Predators per 8-3 dai Florida Panthers. Si tratta del suo primo punto dopo l'infortunio.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
In Etiopia erutta un vulcano silente da ben 12'000 anni

Altre notizie

Hockey. Taylor Beck lascia il Ginevra dopo appena pochi mesi

HockeyTaylor Beck lascia il Ginevra dopo appena pochi mesi

Hockey. I leventinesi Heim e Isacco Dotti infortunati, fuori per qualche settimana

HockeyI leventinesi Heim e Isacco Dotti infortunati, fuori per qualche settimana

Swiss League. I Bellinzona Snakes battuti a Olten

Swiss LeagueI Bellinzona Snakes battuti a Olten