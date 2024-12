Ottimo momento KEY

Continua l'ottimo percorso in NHL dei New Jersey Devils, che grazie al successo per 4-1 contro i St.Louis Blues, il terzo consecutivo, si sono guadagnati la testa della Eastern Conference.

Senza un grande apporto da parte degli svizzeri, con il solo Hischier a finire sul tabellino (un assist), a mettersi in luce sono stati gli autori del gol Noesen, Palat e Bratt.

Infortunati, Roman Josi e Janis Moser hanno assistito da fuori rispettivamente alla vittoria dei Nashville Predators (2-0 sui New York Rangers) e alla sconfitta dei Tampa Bay Lightning (5-3 con i Columbus Blue Jackets).