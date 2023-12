freshfocus

Ambrì-Piotta ha comunicato di aver prestato fino a nuovo avviso Yannick Brueschweiler al Visp.

L’ Per l’attaccante biancoblù, che finora in stagione era sceso sul ghiaccio in 14 occasioni, si è trattata di una scelta per ritrovare ritmo di gioco.

In caso di bisogno, i leventinesi si riservano comunque il diritto di richiamare in qualsiasi momento il 24enne dal club vallesano.

Swisstxt