Hischier KEY

Brutte notizie per la Svizzera ai Mondiali di Herning.

Swisstxt

I rossocrociati dovranno infatti fare a meno per il resto del torneo del loro capitano Nico Hischier, infortunatosi nel corso della partita di ieri contro la Germania.

Il 26enne vallesano ha riportato una lesione muscolare, che seppur non grave non gli permette di ristabilirsi in tempo per poter tornare sul ghiaccio durante la rassegna iridata.