Pesante sconfitta casalinga per i biancoblù. KEYSTONE

Una prestazione opaca è costata una pesante sconfitta casalinga all'Ambrì, superato per 5-1 dal Rapperswil.

SwissTXT Swisstxt

I leventinesi non hanno saputo ripetere la prova di carattere di Davos, rivitalizzando dei sangallesi alla seconda vittoria nelle ultime 10 uscite. I biancoblù, privi dell'ammalato Virtanen, non ci hanno messo la solita grinta, incassando tre reti in 10'.

Il time-out di Landry e il cambio portiere non hanno modificato l'inerzia, con gli ospiti che nel tempo centrale hanno messo al sicuro i tre punti. Inutile la rete della bandiera di Mueller nel periodo conclusivo.