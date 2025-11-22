  1. Clienti privati
National League Pesante sconfitta per l'Ambrì contro il Rapperswil

Swisstxt

22.11.2025 - 22:02

Pesante sconfitta casalinga per i biancoblù.
Pesante sconfitta casalinga per i biancoblù.
KEYSTONE

Una prestazione opaca è costata una pesante sconfitta casalinga all'Ambrì, superato per 5-1 dal Rapperswil.

SwissTXT

22.11.2025, 22:02

22.11.2025, 22:05

I leventinesi non hanno saputo ripetere la prova di carattere di Davos, rivitalizzando dei sangallesi alla seconda vittoria nelle ultime 10 uscite. I biancoblù, privi dell'ammalato Virtanen, non ci hanno messo la solita grinta, incassando tre reti in 10'.

Il time-out di Landry e il cambio portiere non hanno modificato l'inerzia, con gli ospiti che nel tempo centrale hanno messo al sicuro i tre punti. Inutile la rete della bandiera di Mueller nel periodo conclusivo.

