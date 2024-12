Dario Bürgler Ti-Press

Dario Buergler è il 17o giocatore nella storia a tagliare il traguardo delle 1000 partite in NL.

SwissTXT Swisstxt

Il 37enne, che ha esordito con lo Zugo nel 2004-05, ha collezionato 189 presenze con l'Ambrì (compresa quella di stasera contro il Rapperswil) e 260 con il Lugano. -Il Friborgo ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Julien Sprunger anche per la prossima stagione, che per il numero 86 sarà addirittura la 23a con la maglia dei Dragoni. Sin qui il 38enne ha collezionato 780 punti (390 reti) in 1080 partite di NL.