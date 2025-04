L'esultanza dei Jets KEY

Pur restando a secco di punti e terminando la partita con un bilancio neutro, Nino Niederreiter ha iniziato con il piede giusto i playoff di NHL.

Swisstxt

Merito del successo dei suoi Winnipeg Jets, vincitori della regular season a Ovest e capaci di battere in gara-1 dei quarti di finale i St.Louis Blues per 5-3. Decisivo è stato Kyle Connor, che ha segnato il momentaneo 4-3 a solo 1'43» dalla terza sirena. E' cominciata male, invece, la postseason dei Dallas Stars di Lian Bichsel, sconfitti per 5-1 in casa dai Colorado Avalanche. Il difensore ha chiuso con un bilancio di -2.