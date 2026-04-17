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Hockey Buona la seconda per la Svizzera di Cadieux

Swisstxt

17.4.2026 - 18:46

Herzog
Herzog

La Svizzera di Cadieux si è prontamente riscattata, battendo la Slovacchia per 5-3 nella rivincita di Topolcany.

SwissTXT

17.04.2026, 18:46

17.04.2026, 18:48

Sul ghiaccio la medesima formazione di giovedì con l’eccezione di Pasche a difesa della gabbia, gli elvetici sono partiti bene sbloccando il punteggio con Scherwey.

Nel terzo centrale i rossocrociati si sono scatenati (doppietta di Herzog e gol di Loeffel), mentre gli slovacchi hanno siglato una rete solo grazie a un tocco sfortunato di Pasche.

I padroni di casa si sono ridestati nel terzo conclusivo recuperando due reti, prima del punto a porta vuota di Jaeger che è ha chiuso i conti.

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