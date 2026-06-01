All'Overtime segna la Finlandia 31.05.2026

La maledizione d'argento continua: Helenius gela la Swiss Life Arena al 70'42" e la Finlandia si laurea Campione del Mondo piegando la Svizzera per 1-0. Negli spogliatoi rossocrociati il clima è spettrale per il quinto KO su cinque finali e un attacco rimasto a secco per oltre 249 minuti nell'atto conclusivo.

Redazione blue Sport fon

La Swiss Life Arena si spegne nel silenzio dopo il golden gol di Helenius al 70'42". Per la Svizzera è l'ennesimo verdetto spietato, il quinto argento della sua storia, arrivato al termine di un Mondiale casalingo accarezzato fino all'ultimo secondo dell'overtime.

Negli spogliatoi, l'amarezza per il digiuno offensivo e per l'occasione persa è decisamente palpabile nelle parole dei protagonisti.

Leonardo Genoni: «Fa malissimo, ma un giorno vinceremo»

«È davvero dura da accettare. Abbiamo disputato una grande partita e alla fine ci è mancato davvero pochissimo, fa male», ha confessato a caldo ai microfoni della «RSI» Leonardo Genoni, visibilmente deluso per l'epilogo del match.

L'estremo difensore elvetico ha poi analizzato il peso di questa finale rispetto alle delusioni del passato: «Se guardiamo a tutti gli ultimi atti che abbiamo disputato, oggi avevamo la chance più grande in assoluto di portarla a casa. Giocare a Zurigo, davanti al nostro pubblico, è stato qualcosa di bellissimo. Proprio per questo è tremendo non essere riusciti a chiudere il cerchio con il titolo».

Il 38enne ha poi guardato al futuro con un mix di frustrazione e speranza: «Non so di preciso come faremo a ripartire. Questa è la quinta volta che arriviamo in finale e ne usciamo sconfitti, qualcosa deve cambiare. Però una cosa la so: un giorno vinceremo».

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«In questo momento è difficile fare programmi. Il nostro grande obiettivo era vincere qui, davanti alla nostra gente. Abbiamo lavorato quasi un anno intero per giocarci questa finale. Ora non resta che accettare questo verdetto, anche se adesso è impossibile dire come sarà il futuro», ha concluso il portiere rossocrociato.

Roman Josi: «La delusione è immensa, ci è mancato il gol»

«In questo preciso istante la delusione è enorme. Eravamo convinti di poter vincere questa partita, non esserci riusciti ci lascia un vuoto immenso», ha invece dichiarato il capitano Roman Josi, interpretando il sentimento dell'intero spogliatoio.

Il difensore si è poi soffermato sui dettagli tecnici che hanno deciso la sfida contro i finlandesi: «Cosa è mancato? Semplice, un gol. Non siamo stati capaci di sbloccarci in attacco. Genoni è stato immenso e ci ha tenuto in partita fino alla fine. Dal canto nostro, abbiamo avuto una grandissima opportunità in doppia superiorità numerica e non l'abbiamo sfruttata. Purtroppo è andata così».

«Sappiamo che in futuro avremo altre occasioni per riprovarci, ma adesso la ferita è troppo fresca e l'amarezza è totale. Mi spiace da morire anche per i nostri tifosi: si meritavano davvero di festeggiare questo titolo», ha chiosato sconsolato il capitano.

Coach Jan Cadieux: «La testa ci ha bloccato le gambe»

«Trovare le parole per spiegare questa sconfitta è complicato, ci è mancata solo la via del gol. Probabilmente abbiamo avvertito la pressione per un titolo che volevamo a tutti i costi, qualcosa a livello inconscio ci ha frenato. Abbiamo tentato qualsiasi carta, e anche se alla fine abbiamo giocato meglio, è mancato il guizzo decisivo», ha spiegato il coach Jan Cadieux nella sua analisi della finalissima.

L'allenatore elvetico ha poi evidenziato le difficoltà nell'approccio alla gara: «Non siamo riusciti ad andare fino in fondo. Abbiamo impiegato ben trenta minuti per entrare davvero in partita, non c'era quella fluidità di manovra che avevamo mostrato nelle sfide precedenti. Oggi la testa ha finito per bloccarci le gambe».

«Adesso è decisamente troppo presto per fare bilanci sulle prestazioni o sulle scelte strategiche. Una cosa è certa: non possiamo buttare via tutto il lavoro fatto. Mi piange il cuore per i ragazzi, hanno dato l'anima e fatto sacrifici enormi. Vedere questo gruppo che da tre anni arriva vicinissimo al traguardo senza afferrarlo mi fa stare male», ha ammesso con franchezza il tecnico.

«In questo momento non ha senso pensare a cosa avremmo potuto fare diversamente. Quando perdi all'overtime significa che ci sono state anche molte cose che hanno funzionato. Fa molto male, ma dobbiamo essere fieri e orgogliosi del cammino che abbiamo compiuto», ha concluso Cadieux.