  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Ambrì, Cajkovsky verso il debutto

Swisstxt

19.11.2025 - 14:44

In allenamento.
In allenamento.
rsi.ch

Sembra giunta l'ora del debutto di Cajkovsky con la maglia dell'Ambrì.

SwissTXT

19.11.2025, 14:44

19.11.2025, 14:59

Almeno in una delle due sfide del weekend lungo (giovedì a Davos, sabato contro il Rapperswil) coach Landry dovrebbe inserire lo slovacco al fianco di Zgraggen, sacrificando Tierney.

«Quello che vogliamo è essere sicuri che sia pronto per giocare - ha spiegato Landry - oggi lo abbiamo provato nelle nostre strategie di match per capire se è alla pari con gli altri».

Nel line-up Joly dovrebbe essere spostato con Formenton e M.Landry, mentre al centro di DiDomenico e Zwerger dovrebbe finire De Luca.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Un'insegnante ha inserito un tampone in una 13enne durante un campo estivo in Ticino?
Ecco le persone che compaiono nei documenti di Epstein già resi pubblici
Quando Senderos teneva in braccio una stella dell'attuale Nazionale

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

National League. Baumgartner fuori fino a gennaio

National LeagueBaumgartner fuori fino a gennaio

Champions Hockey League. Lo Zugo approda ai quarti, Berna eliminato

Champions Hockey LeagueLo Zugo approda ai quarti, Berna eliminato

Swiss League. Snakes sconfitti a Basilea

Swiss LeagueSnakes sconfitti a Basilea