Sembra giunta l'ora del debutto di Cajkovsky con la maglia dell'Ambrì.

Almeno in una delle due sfide del weekend lungo (giovedì a Davos, sabato contro il Rapperswil) coach Landry dovrebbe inserire lo slovacco al fianco di Zgraggen, sacrificando Tierney.

«Quello che vogliamo è essere sicuri che sia pronto per giocare - ha spiegato Landry - oggi lo abbiamo provato nelle nostre strategie di match per capire se è alla pari con gli altri».

Nel line-up Joly dovrebbe essere spostato con Formenton e M.Landry, mentre al centro di DiDomenico e Zwerger dovrebbe finire De Luca.