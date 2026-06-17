L'Ambrì-Piotta ridisegna i propri vertici: Ivan Fanconi sarà il nuovo CEO, mentre Kevin Brenna entrerà nella direzione come CFO.

Fischer non è più il CEO dell'HCAP.

Il nuovo Ambrì prende sempre più forma e nell’idea di un riorientamento e nell’implementazione della nuova strategia aziendale, il club leventinese ha operato dei cambi nei propri vertici.

Il CdA ha infatti deciso di terminare la collaborazione con l’attuale CEO Andreas Fischer, in carica dal 2024. L’ex giocatore biancoblù verrà sostituito da Ivan Fanconi, negli ultimi 10 anni responsabile della pianificazione finanziaria del Davos.

Parallelamente, l’HCAP ha pure promosso Kevin Brenna, che dal 2027 verrà integrato nella direzione e riprenderà i compiti e le funzioni di CFO.