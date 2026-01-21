  1. Clienti privati
Nationa League Crisi Zugo: Liniger esonerato, la panchina passa a Groulx

La redazione

21.1.2026 - 10:20

Liniger silurato.
Keystone

Dopo il decimo ko consecutivo e l'eliminazione in Champions League contro il Luleå, lo Zugo cambia guida tecnica e affida la panchina al canadese Benoît Groulx.

21.01.2026, 10:32

La decisione era nell'aria e ora è diventata ufficiale. Lo Zugo sta attraversando una crisi senza precedenti: nel 2026 i Tori non hanno ancora vinto una partita e hanno infilato dieci sconfitte consecutive tra tutte le competizioni.

L'eliminazione in semifinale di Champions Hockey League contro il Luleå, arrivata martedì sera, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il giorno seguente il club della Svizzera centrale ha annunciato l’esonero dell’allenatore Michael Liniger.

Nel comunicato ufficiale, il CEO Patrick Lengwiler ha spiegato che la società ha sostenuto il tecnico fino all'ultimo, ma senza ottenere i risultati sperati: l'obiettivo di dare stabilità e far crescere la squadra non è stato raggiunto.

La panchina è stata affidata a Benoît Groulx. Il canadese ha firmato fino al termine della stagione.

Fino allo scorso novembre il 57enne allenava il Traktor Chelyabinsk, in Russia, e in passato ha anche guidato la nazionale canadese Under 20, con cui ha conquistato il titolo mondiale nel 2015.

Groulx è atteso a Zugo già giovedì, quando prenderà ufficialmente in mano la squadra nel tentativo di invertire una tendenza che ha fatto precipitare l'EVZ al nono posto in classifica.

