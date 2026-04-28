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Hockey Canada ai Mondiali con Celebrini

Swisstxt

28.4.2026 - 12:41

Macklin Celebrini
Macklin Celebrini
Imago

Nel roster con cui il Canada si presenterà a Friborgo per i Mondiali dovrebbero esserci diverse stelle NHL.

SwissTXT

28.04.2026, 12:41

28.04.2026, 12:45

Secondo quanto riferisce l’esperto di TSN Darren Dreger, Macklin Celebrini (115 punti con i San Jose Sharks), Mark Scheifele (103 con i Winnipeg Jets) e Mathew Barzal (72 con i New York Islanders) avrebbero già confermato la loro presenza al torneo iridato in casa nostra.

Della squadra dovrebbe far parte anche la probabile scelta numero uno al prossimo draft della NHL Gavin McKenna, che con Penn State University ha totalizzato 15 reti e 36 assist in 35 partite.

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