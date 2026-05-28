Il Canada si è preso una piccola rivincita dopo la finale delle Olimpiadi. freshfocus

Canada e Finlandia hanno strappato il pass per le semifinali dei Mondiali di hockey.

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I canadesi hanno superato nel derby nordamericano gli Stati Uniti per 4-0, prendendosi una mini rivincita dopo il ko subito nella finale olimpica.

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

I nordici dal canto loro hanno piegato la resistenza della Cechia, sconfitta per 4-1 grazie a una partenza sprint che ha visto Lehtonen e compagni portarsi sul 3-0 dopo poco più di 20'. Il punto di Hronek non è bastato ai cechi per far partire la rimonta.