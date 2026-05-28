  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali di hockey Canada e Finlandia volano in semifinale, eliminati Stati Uniti e Cechia

Swisstxt

28.5.2026 - 18:49

Il Canada si è preso una piccola rivincita dopo la finale delle Olimpiadi. 
Il Canada si è preso una piccola rivincita dopo la finale delle Olimpiadi. 
freshfocus

Canada e Finlandia hanno strappato il pass per le semifinali dei Mondiali di hockey.

SwissTXT

28.05.2026, 18:49

28.05.2026, 18:55

I canadesi hanno superato nel derby nordamericano gli Stati Uniti per 4-0, prendendosi una mini rivincita dopo il ko subito nella finale olimpica.

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

I nordici dal canto loro hanno piegato la resistenza della Cechia, sconfitta per 4-1 grazie a una partenza sprint che ha visto Lehtonen e compagni portarsi sul 3-0 dopo poco più di 20'. Il punto di Hronek non è bastato ai cechi per far partire la rimonta.

I più letti

William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»
Colpo di scena al Roland Garros: Sinner eliminato da Cerundolo al 2° turno. Ecco cos'è successo
Charlize Theron e quel rimpianto su ogni set: «Vorrei rigirare le prime tre settimane»
Sommer, Odermatt, Ermotti e non solo: ecco i giovani superricchi della Svizzera

Altre notizie

Hockey. Il Losanna si separa in anticipo da Dominik Kahun

HockeyIl Losanna si separa in anticipo da Dominik Kahun

Oggi i quarti di finale. Gli svedesi provocano la Svizzera: «Ha raggiunto due finali perché non ha giocato contro di noi»

Oggi i quarti di finaleGli svedesi provocano la Svizzera: «Ha raggiunto due finali perché non ha giocato contro di noi»

Hockey. Pius Suter non giocherà contro la Svezia

HockeyPius Suter non giocherà contro la Svezia