Un gol e due assist per MacKinnon Imago

È stato un debutto ai Mondiali privo di particolari grattacapi quello del Canada, che si è imposto senza forzare sulla neopromossa Slovenia per 4-0.

Swisstxt

A Stoccolma, sede del Gruppo A, i nordamericani hanno aperto le marcature con Horvat al 7'22" e hanno poi allungato definitivamente nel periodo centrale grazie al gol di MacKinnon, al secondo punto personale di Horvat e alla rete di Dobson.

Nel Gruppo B, quello della Svizzera, il Kazakistan ha colto un prezioso successo in ottica lotta per la salvezza battendo 2-1 in rimonta la Norvegia. Decisivo il gol di Volkov al 52'08».