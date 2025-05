Krister Cantoni Ti-Press

Come Luca Gianinazzi, accasatosi a Visp, anche Krister Cantoni ha trovato una nuova sistemazione dopo la fine dell’avventura bianconera.

Swisstxt

Il 52enne è stato nominato nuovo allenatore del Buelach, formazione di MyHockey League.

Oltre a guidare la prima squadra zurighese per le prossime due stagioni (con opzione per una terza), il ticinese fungerà da responsabile per i giovani dall’U16 al U21.