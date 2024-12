Alex Ovechkin KEY

Dopo 40 giorni di stop per infortunio Alex Ovechkin è tornato in gol nella vittoria dei suoi Washington Capitals per 5-2 sui Toronto Maple Leafs.

SwissTXT Swisstxt

Grazie alla rete messa a segno nel finale a porta vuota, il 39enne si è portato a 869 marcature, a -25 dal record di Wayne Gretzky (894). Ora i Capitals sono a un punto dai Devils degli svizzeri, sconfitti 5-2 dagli Hurricanes. Successi per Fiala e Niederreiter, il primo ha vinto con i suoi Kings per 4-3 contro gli Oilers, mentre il grigionese e i Jets hanno battuto 4-2 i Senators. Pius Suter e i suoi Canucks sono usciti sconfitti per 5-4 dai Kraken.