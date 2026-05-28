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Mondiali Capolavoro rossocrociato! Svezia KO 3-1, la Svizzera vola in semifinale

fon

28.5.2026

Malgin gira la partita!

Malgin gira la partita!

28.05.2026

Impresa alla Swiss Life Arena: la Svizzera abbatte il tabù Svezia, vincendo 3-1 grazie a Josi, Malgin e Thürkauf e vola in semifinale contro la Norvegia.

Redazione blue Sport

28.05.2026, 23:06

28.05.2026, 23:13

Maledizione sventata: la Svizzera cancella la striscia horror di nove k.o. consecutivi contro gli scandinavi e vola tra le magnifiche quattro del torneo.

Sul ghiaccio della Swiss Life Arena, i ragazzi di Cadieux schiantano la Svezia per 3-1 nei quarti di finale, centrando l'ottavo trionfo di fila nel torneo e regalandosi la terza semifinale consecutiva. Sabato pomeriggio la sfida sarà contro la Norvegia.

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

Battaglia e carattere: l'avvio è un brivido

Senza l'infortunato Suter, Cadieux conferma il blocco anti-Finlandia con Genoni tra i pali e Berra in panca.

Sotto gli occhi di Roger Federer, la beffa arriva al 6’21”: Karlsson infila il disco tra i gambali dell0'estremo difensore rossocrociato per lo 0-1.

Poco dopo la situazione precipita: Kukan rimedia un 5 minuti più penalità di partita per un colpo al volto.

Il solido box play svizzero però tiene botta, anche perché al 11’26” il video-review cancella il raddoppio di Sundqvist, segnato calciando il puck. Ritrovata la parità numerica, capitan Josi sale in cattedra: sassata dalla blu al 13’23” e l'1-1 è servito.

L'allungo decisivo

Nel secondo periodo la Svezia spinge forte, ma la Svizzera supera indenne un'altra inferiorità e prende in mano il gioco. La svolta arriva al 32’58” con una splendida azione personale di Malgin per il punto del sorpasso.

Gli svedesi barcollano e al 35’09”, nel primo powerplay rossocrociato, Thürkauf firma il pesantissimo 3-1 su assist di Hischier e Josi. Il tabellone dei tiri a fine secondo tempo fotografa il dominio: 25 a 10 per i padroni di casa.

Terzo tempo di ghiaccio e gestione

Nel finale gli uomini di Hallam tentano il tutto per tutto, aiutati anche da una penalità comminata a Thürkauf al 44’02”, ma la retroguardia svizzera è un muro.

Al 49’47” Meier sfiora addirittura il poker a porta sguarnita centrando l'esterno del palo. Negli ultimi minuti Genoni blinda la porta e la squadra gestisce con maturità.

La Svizzera giocherà ancora una volta per una medaglia, sabato in semifinale affronterà la Norvegia.

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