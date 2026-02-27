Impresa alla Swiss Life Arena: la Svizzera abbatte il tabù Svezia, vincendo 3-1 grazie a Josi, Malgin e Thürkauf e vola in semifinale contro la Norvegia.
Maledizione sventata: la Svizzera cancella la striscia horror di nove k.o. consecutivi contro gli scandinavi e vola tra le magnifiche quattro del torneo.
Sul ghiaccio della Swiss Life Arena, i ragazzi di Cadieux schiantano la Svezia per 3-1 nei quarti di finale, centrando l'ottavo trionfo di fila nel torneo e regalandosi la terza semifinale consecutiva. Sabato pomeriggio la sfida sarà contro la Norvegia.
Senza l'infortunato Suter, Cadieux conferma il blocco anti-Finlandia con Genoni tra i pali e Berra in panca.
Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.
Keystone
Sotto gli occhi di Roger Federer, la beffa arriva al 6’21”: Karlsson infila il disco tra i gambali dell'estremo difensore rossocrociato per lo 0-1.
Poco dopo la situazione precipita: Kukan rimedia un 5 minuti più penalità di partita per un colpo al volto.
Il solido box play svizzero però tiene botta, anche perché al 11’26” il video-review cancella il raddoppio di Sundqvist, segnato calciando il puck.
Ritrovata la parità numerica, capitan Josi sale in cattedra: sassata dalla blu al 13’23” e l'1-1 è servito.
Nel secondo periodo la Svezia spinge forte, ma la Svizzera supera indenne un'altra inferiorità e prende in mano il gioco. La svolta arriva al 32'58" con una splendida azione personale di Malgin per il punto del sorpasso.
Al 34'13" si registra un duro scontro di gioco a tutta velocità tra Meier e Sundqvist, che costringe l'attaccante svedese ad abbandonare la pista per un infortunio al ginocchio sinistro; nell'occasione l'appenzellese viene sanzionato con due minuti di penalità per cross-check, così come Johansson per la successiva reazione.
Al 36'31", nel primo powerplay rossocrociato, Thürkauf firma il pesantissimo 3-1 su assist di Hischier e Josi. Il tabellone dei tiri a fine secondo tempo fotografa il dominio: 25 a 10 per i padroni di casa.
Nel finale gli uomini di Hallam tentano il tutto per tutto, aiutati anche da una penalità comminata a Thürkauf al 44'02", ma la retroguardia svizzera è un muro.
Al 49'47" Meier sfiora addirittura il poker a porta sguarnita centrando l'esterno del palo. Negli ultimi minuti Genoni blinda la porta e la squadra gestisce con maturità.
La Svizzera giocherà ancora una volta per una medaglia, sabato in semifinale affronterà la Norvegia.
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