  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Carolina ha la sua 2a Stanley

Swisstxt

15.6.2026 - 05:06

Carolina
Carolina
KEY

I Carolina Hurricanes hanno conquistato la seconda Stanley Cup della loro ancora giovane storia.

SwissTXT

15.06.2026, 05:06

A vent’anni esatti di distanza dal primo trionfo, i Canes hanno chiuso alla prima occasione la tirata serie con Vegas imponendosi sul ghiaccio del Nevada in gara-6 per 3-0. Alla loro terza finale in nove anni di esistenza, i Golden Knights, campioni nel 2023, hanno dovuto alzare bandiera bianca come nel 2018. Hall ha aperto le marcature al 4' sfruttando l'ottimo passaggio dalla difesa di Slavin, Blake ha raddoppiato al 34', mentre Ehlers ha chiuso i conti a porta vuota.

I più letti

Si moltiplicano gli indizi su Kim Kardashian e Lewis Hamilton
Pari tra Paesi Bassi e Giappone
Rochette firma con i Red Wings

Video correlati

Intervista a Granit Xhaka

Intervista a Granit Xhaka

Le parole del capitano dopo il pareggio contro il Qatar.

14.06.2026

Intervista a Ricardo Rodriguez

Intervista a Ricardo Rodriguez

Il difensore della Nati dopo l'1:1 contro il Qatar.

14.06.2026

I tifosi svizzeri fanno festa a San Francisco

I tifosi svizzeri fanno festa a San Francisco

13.06.2026

Intervista a Granit Xhaka

Intervista a Granit Xhaka

Intervista a Ricardo Rodriguez

Intervista a Ricardo Rodriguez

I tifosi svizzeri fanno festa a San Francisco

I tifosi svizzeri fanno festa a San Francisco

Più video

Altre notizie

Hockey. Rochette firma con i Red Wings

HockeyRochette firma con i Red Wings

Hockey. Attilio Biasca firma con i Boston Bruins

HockeyAttilio Biasca firma con i Boston Bruins

Quando il primo derby?. Ecco il calendario di National League: l'Ambrì inizia in trasferta, il Lugano in casa

Quando il primo derby?Ecco il calendario di National League: l'Ambrì inizia in trasferta, il Lugano in casa