Carolina KEY

I Carolina Hurricanes hanno conquistato la seconda Stanley Cup della loro ancora giovane storia.

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A vent’anni esatti di distanza dal primo trionfo, i Canes hanno chiuso alla prima occasione la tirata serie con Vegas imponendosi sul ghiaccio del Nevada in gara-6 per 3-0. Alla loro terza finale in nove anni di esistenza, i Golden Knights, campioni nel 2023, hanno dovuto alzare bandiera bianca come nel 2018. Hall ha aperto le marcature al 4' sfruttando l'ottimo passaggio dalla difesa di Slavin, Blake ha raddoppiato al 34', mentre Ehlers ha chiuso i conti a porta vuota.