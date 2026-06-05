Tutto in parità
KEY
Non si è fatta attendere la risposta dei Carolina Hurricanes nella finale per la conquista della Stanley Cup.
Sotto 1-0 dopo il break rimediato in gara-1, i Canes hanno espugnato la pista dei Vegas Golden Knights (senza Schmid) in gara-2 grazie alla vittoria ottenuta per 4-3 all’overtime.
Sotto di due reti nel punteggio, gli Hurricanes hanno cambiato volto al match nel terzo periodo, segnando tre gol in poco più di cinque minuti, prima di incassare nel finale il 3-3 di Stone.
Eroe della serata è stato Jarvis, che ha infilato il gol decisivo al 63’56'' in powerplay.