Patrick Fischer accusa la SRF di aver violato l'accordo. KEYSTONE

C’era davvero un accordo «off the record» tra la SRF e Patrick Fischer? Il portale «Schweiz heute» ha pubblicato l’e-mail originale al centro del caso Fischer.

Tobias Benz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Patrick Fischer accusa la «SRF» di aver violato un presunto accordo «off the record» prima di un colloquio poi diventato controverso.

L'emittente pubblica respinge l’accusa e sostiene che prima dell’incontro non esistesse alcun accordo di questo tipo.

Il portale «Schweiz heute» afferma di aver pubblicato l’e-mail originale inviata dal redattore «SRF» Pascal Schmitz a Swiss Ice Hockey.

Nel messaggio, Schmitz scrive che informazioni di interesse pubblico, come la condanna di Fischer per falsità in documenti, devono essere verificate ed eventualmente pubblicate.

Resta però poco chiaro se ci siano stati altri scambi tra le parti.

Nell’e-mail pubblicata, non viene precisato che il pranzo non fosse da considerarsi «off the record». Mostra di più

Che cosa avevano concordato esattamente la «SRF» e Patrick Fischer prima della fatidica conversazione? È attorno a questa domanda che ruota la controversia tra l’ex allenatore della Nazionale svizzera di hockey e la Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca.

In un’intervista curata da un'agenzia di comunicazione, martedì Fischer ha accusato l’emittente di aver violato un accordo.

A sostegno della sua tesi, l’ex ct si è richiamato a un’e-mail inviata dal redattore della «SRF» Pascal Schmitz a Finn Sulzer, responsabile media di Swiss Ice Hockey.

In quel messaggio, il giornalista affermava di essere consapevole dell’accordo «off the record» e di prenderlo sul serio.

La SRF ha replicato immediatamente, precisando in una presa di posizione: «Non vi era alcun accordo off the record prima del colloquio con Patrick Fischer».

L’emittente ha lasciato intendere che, nell’intervista video di Fischer, non fosse stato riportato l’intero contenuto dello scambio di e-mail tra Schmitz e Sulzer.

Schweiz heute pubblica l’e-mail originale

Mercoledì il portale «Schweiz heute» ha pubblicato, secondo quanto afferma, l’e-mail originale inviata da Schmitz a Sulzer nella sua versione integrale. Nel messaggio compaiono i passaggi citati nell’intervista video di Fischer, ma anche altri elementi.

Schmitz spiega infatti a Sulzer di considerare un «dovere» quello di verificare e, se del caso, pubblicare informazioni rilevanti e di interesse pubblico.

Secondo il redattore della «SRF», la condanna per falsità in documenti menzionata da Patrick Fischer e la relativa pena pecuniaria costituirebbero «informazioni che superano chiaramente la soglia dell’interesse pubblico».

L'e-mail pubblicata da Schweiz heute inviata dal redattore della SRF Pascal Schmitz a Finn Sulzer, responsabile media di Swiss Ice Hockey. Fonte: Schweiz heute

Schmitz conclude l’e-mail offrendo alla Federazione svizzera di hockey su ghiaccio e a Fischer la possibilità di prendere posizione.

Il redattore della SRF scrive: «Se non doveste prendere posizione, ci riserviamo il diritto di cercare altre vie per adempiere al nostro dovere giornalistico. Spero che tu comprenda la mia posizione. Non possiamo fare altrimenti».

Non è chiaro se, prima o dopo questo messaggio, vi siano stati altri scambi di e-mail tra Schmitz e Sulzer. Secondo «Schweiz heute», l’e-mail in questione non sarebbe una risposta a un messaggio precedente.

Nel testo pubblicato dal portale, Schmitz non menziona il fatto che il pranzo non fosse da considerarsi un colloquio «off the record».

L'intervista integrale a Patrick Fischer, pubblicata martedì su YouTube: