Hockey Cechia ai GO con tre «svizzeri»

Swisstxt

6.1.2026 - 13:01

David Pastrnak
David Pastrnak
Imago

La Cechia ha svelato chi saranno i 25 giocatori impegnati sul ghiaccio italiano.

SwissTXT

06.01.2026, 13:01

06.01.2026, 13:04

Nel roster ceco spiccano tre nomi noti della National League, ovvero Kubalik (Zugo), Stransky (Davos) e Rutta (Ginevra), oltre che l’ormai 40enne Cervenka, alla sua quinta Olimpiade, e diverse stelle NHL tra cui l'attaccante dei Boston Bruins Pastrnak. Pure la Lettonia ha rivelato il roster olimpico di cui faranno parte anche l’ex portiere del Lugano Merzlikins e l’attuale attaccante dello Zurigo Balcers. Per la Francia ci saranno invece ben sei giocatori di National League.

