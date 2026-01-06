David Pastrnak Imago

La Cechia ha svelato chi saranno i 25 giocatori impegnati sul ghiaccio italiano.

Nel roster ceco spiccano tre nomi noti della National League, ovvero Kubalik (Zugo), Stransky (Davos) e Rutta (Ginevra), oltre che l’ormai 40enne Cervenka, alla sua quinta Olimpiade, e diverse stelle NHL tra cui l'attaccante dei Boston Bruins Pastrnak. Pure la Lettonia ha rivelato il roster olimpico di cui faranno parte anche l’ex portiere del Lugano Merzlikins e l’attuale attaccante dello Zurigo Balcers. Per la Francia ci saranno invece ben sei giocatori di National League.