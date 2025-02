Futuro

anno prossimo potrà contare su un campione olimpico e iridato.

Swisstxt

Il Langnau dall’ I Tigers hanno infatti annunciato di aver messo sotto contratto per le prossime due stagioni Hannes Björninen, centro finlandese proveniente dall’Oerebro. Nell’annata in corso il 29enne ha messo a referto 4 gol e 12 assist in 36 match.