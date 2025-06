Cereda Ti-Press

L'Ambrì sta completando l'ultima parte della preparazione prima delle vacanze estive, a tenere banco dunque è il mercato che ha visto arrivare in Leventina Chris Tierney e Nic Petan.

Swisstxt

«Volevamo un centro in grado di darci una mano sia in attacco che in difesa, soprattutto nelle situazioni speciali e agli ingaggi. Petan invece da giovane era considerato un fenomeno, non vediamo l'ora di vederlo all'opera».

Il coach dei leventinesi ha voluto parlare anche della nuova filosofia per la squadra.

«Vogliamo giocare il più offensivo possibile, in questo senso le ali ci daranno una mano e i centri daranno stabilità».