Dopo il successo ottenuto nel derby, che ha messo fine ad una serie di 8 sconfitte di fila, l'Ambrì si appresta ad affrontare nel weekend Rapperswil e Davos con maggiore ottimismo.

Squadra che vince non si cambia e allora Luca Cereda sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione di martedì sera, ad eccezione di Senn che dovrebbe cedere il posto tra i pali a Wuethrich perlomeno per il primo incontro.

Tierney è destinato alla tribuna. Zwerger, tornato top scorer, ha esaltato il gruppo: «Non mi interessano i gol, il mio obiettivo è quello di lavorare per il bene della squadra».