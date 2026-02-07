Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, è arrivata oggi l'ufficialità: sarà Luca Cereda il nuovo allenatore della Nazionale U20 a partire dalla prossima stagione.
Il tecnico di Sementina, che ha firmato un contratto fino al 2028, sarà anche assistente di Jan Cadieux sulla panchina della Nazionale maggiore.
«Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida - ha dichiarato Cereda nel comunicato - Insieme allo staff, vogliamo sviluppare ulteriormente i giocatori e prepararli passo dopo passo alle esigenze dell’hockey internazionale di alto livello».