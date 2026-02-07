  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ufficiale Cereda sarà tecnico della Under 20

Swisstxt

7.2.2026 - 11:55

cEREDA
cEREDA
Keystone

Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, è arrivata oggi l'ufficialità: sarà Luca Cereda il nuovo allenatore della Nazionale U20 a partire dalla prossima stagione.

SwissTXT

07.02.2026, 11:55

07.02.2026, 12:11

Il tecnico di Sementina, che ha firmato un contratto fino al 2028, sarà anche assistente di Jan Cadieux sulla panchina della Nazionale maggiore.

«Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida - ha dichiarato Cereda nel comunicato - Insieme allo staff, vogliamo sviluppare ulteriormente i giocatori e prepararli passo dopo passo alle esigenze dell’hockey internazionale di alto livello».

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Ecco il 17enne vodese numero 2'729 al mondo che sfiderà Marco Odermatt sulle nevi di Bormio
Herbert Ballerina svela il dietro le quinte con Stefano De Martino
Franjo von Allmen, il campione che dopo la morte del padre ha dovuto rimboccarsi le maniche
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario. Ecco in che modo

Video correlati

Stade Nyonnais – Bellinzona 1:1

Stade Nyonnais – Bellinzona 1:1

Challenge League | 21° turno | stagione 25/26

06.02.2026

Vaduz – Carouge 3:3

Vaduz – Carouge 3:3

Challenge League | 21° turno | stagione 25/26

06.02.2026

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.

06.02.2026

Stade Nyonnais – Bellinzona 1:1

Stade Nyonnais – Bellinzona 1:1

Vaduz – Carouge 3:3

Vaduz – Carouge 3:3

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Più video

Altre notizie

National League. Lammikko di ritorno a Zurigo

National LeagueLammikko di ritorno a Zurigo

Tour de Force per il Lugano. Croci-Torti: «Sappiamo cosa aspettarci»

Tour de Force per il LuganoCroci-Torti: «Sappiamo cosa aspettarci»

Hockey. Meile a Visp fino al 2028

HockeyMeile a Visp fino al 2028