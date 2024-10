Nel 2021 con i New Jersey Devils Imago

Gli ZSC Lions hanno messo sotto contratto fino a fine stagione l'attaccante americano Chase De Leo, reagendo così all'infortunio di Balcers.

In provenienza dal Barys Astana, nella KHL, il 29enne ha esordito in NHL nel 2015 con Winnipeg ma ha continuato la carriera prevalentemente in AHL con Manitoba, San Diego e Utica, per un totale di 527 incontri conditi da 365 punti.

