Gioia

Dopo due sconfitte i Chicago Blackhawks si sono rialzati.

SwissTXT Swisstxt

Philipp Kurashev (13'40» sul ghiaccio e bilancio di -2) e compagni hanno infatti battuto per 5-3 i New York Islanders grazie in particolare alla rete decisiva di Connor Bedard giunta a meno di un minuto dalla terza sirena.