Buona la prima KEY

La prima di Ehlers sulla panchina del Berna è decisamente riuscita.

Gli Orsi hanno infatti travolto con un perentorio 7-0 alla PostFinance Arena i Belfast Giants, raggiungendo, prima squadra svizzera fin qui in questa edizione, gli ottavi della Champions League. I padroni di casa hanno indirizzato il confronto sui binari giusti grazie al gol di Aaltonen dopo appena 37» di gioco, ed hanno in seguito dilagato grazie alla doppietta di Bemstroem e alle reti di Graf, Mueller, Baumgartner e Rhyn. Il Losanna è invece eliminato a una giornata dalla fine della fase campionato dopo il ko per 7-4 a Grenoble.