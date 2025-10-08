  1. Clienti privati
Hockey CHL, Berna agli 1/8 di finale

Swisstxt

8.10.2025 - 22:50

Buona la prima
Buona la prima
KEY

La prima di Ehlers sulla panchina del Berna è decisamente riuscita.

SwissTXT

08.10.2025, 22:50

08.10.2025, 22:56

Gli Orsi hanno infatti travolto con un perentorio 7-0 alla PostFinance Arena i Belfast Giants, raggiungendo, prima squadra svizzera fin qui in questa edizione, gli ottavi della Champions League. I padroni di casa hanno indirizzato il confronto sui binari giusti grazie al gol di Aaltonen dopo appena 37» di gioco, ed hanno in seguito dilagato grazie alla doppietta di Bemstroem e alle reti di Graf, Mueller, Baumgartner e Rhyn. Il Losanna è invece eliminato a una giornata dalla fine della fase campionato dopo il ko per 7-4 a Grenoble.

Altre notizie

Hockey. L'Hockey Club Lugano SA annuncia una perdita di oltre 300'000.-

HockeyL'Hockey Club Lugano SA annuncia una perdita di oltre 300'000.-

Ambrì: via ds e allenatore. Paolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»

Ambrì: via ds e allenatorePaolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»

Hockey. Manix Landry rinnova con l'Ambrì per un'altra stagione

HockeyManix Landry rinnova con l'Ambrì per un'altra stagione