Cadieux Imago

Il Ginevra è uscito sconfitto anche dal secondo impegno di CHL.

Swisstxt

Dopo il ko iniziale i campioni uscenti sono stati battuti anche dai Lahti Pelicans per 5-4 ai rigori. Sugli scudi per i granata l'ex bianconero Granlund, autore di una doppietta. Agli shootout nessun ginevrino è invece riuscito a segnare. Il Losanna ha invece trovato il primo successo superando per 2-1 il Bremerhaven con reti di Kuokkanen e Holdener.

Swisstxt