Markus Granlund KEY

Il Ginevra ha incanalato sui binari giusti il suo quarto di finale di Champions Hockey League contro i Penguins Bremerhaven.

Swisstxt

I romandi sul ghiaccio di casa delle Vernets hanno messo sotto con un chiaro 4-0 i tedeschi, e tra una settimana sulle rive del Mare del Nord potranno gestire le quattro reti di vantaggio per andare a prendersi il biglietto per le semifinali. In rete per i granata anche Bertaggia.

Swisstxt