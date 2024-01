Chanton in azione freshfocus

Il Ginevra dovrà andare a imporsi in Finlandia martedì prossimo per superare le semifinali di Champions Hockey League.

I romandi sono stati costretti al pareggio per 2-2 in casa dal Lukko Rauma nell’andata del penultimo atto. In un incontro piacevole, che ha visto le due squadre a turno prendere le redini in mano, gli ospiti hanno ribaltato il vantaggio di Miranda nel giro di 2’05» nel periodo centrale, poco prima del definitivo pareggio di Chanton. Nell’altra semifinale, gli svedesi dello Skelleftea hanno messo un’opzione sull’atto conclusivo andando a vincere per 4-2 in casa del Vitkovice.

