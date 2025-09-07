  1. Clienti privati
Champions Hockey League Vincono Zugo e Berna; per i Tori Kubalik firma la doppietta

Swisstxt

7.9.2025 - 17:07

Kubalik
Kubalik
KEY

Lo Zugo si è subito rifatto dopo la pesante sconfitta casalinga di venerdì contro l'Ingolstadt (7-3), battendo per 6-3 i Belfast Giants nella sua quarta sfida di Champions Hockey League.

SwissTXT

07.09.2025, 17:07

07.09.2025, 17:11

La doppietta di Kubalik ha dato il la alla vittoria dei Tori, in rete pure con Riva e Hofmann. Anche il Berna ha ritrovato la vittoria dopo i due ko con Lulea e Mountfield.

Gli Orsi hanno superato il Kometa Brno per 5-3, con Lehmann che ha aperto e chiuso le marcature. Terza sconfitta invece per il Losanna, battuto 3-1 dall'Ingolstadt. Di Fuchs l'unica rete per i vodesi.

