Nei quarti di finale di Champions Hockey League ci sarà almeno una squadra svizzera: in attesa del complicato appuntamento di domani dello Zurigo, solo lo Zugo è riuscito a staccare il biglietto per la fase successiva.
I Tori sono stati sconfitti per 3-2 a Praga dallo Sparta, ma grazie al 6-0 dell’andata hanno passato il turno con a un risultato complessivo di 8-3.
Impegnato alla PostFinance Arena, il Berna è invece stato eliminato dal Brynäs, capace dopo la sconfitta di misura dell’andata di pareggiare la doppia sfida al 59’04» e di trovare il 6-5 complessivo all’overtime.