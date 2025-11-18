  1. Clienti privati
Champions Hockey League Lo Zugo approda ai quarti, Berna eliminato

Swisstxt

18.11.2025 - 22:29

Dominik Kubalik
Dominik Kubalik
KEY

Nei quarti di finale di Champions Hockey League ci sarà almeno una squadra svizzera: in attesa del complicato appuntamento di domani dello Zurigo, solo lo Zugo è riuscito a staccare il biglietto per la fase successiva.

SwissTXT

18.11.2025, 22:29

18.11.2025, 22:32

I Tori sono stati sconfitti per 3-2 a Praga dallo Sparta, ma grazie al 6-0 dell’andata hanno passato il turno con a un risultato complessivo di 8-3.

Impegnato alla PostFinance Arena, il Berna è invece stato eliminato dal Brynäs, capace dopo la sconfitta di misura dell’andata di pareggiare la doppia sfida al 59’04» e di trovare il 6-5 complessivo all’overtime.

