Sconfitta indolore per i Tori freshfocus

Oltre al Berna, già qualificato dopo la penultima giornata, anche Zugo e Zurigo disputeranno gli ottavi di finale della Champions Hockey League.

SwissTXT Swisstxt

I Tori sono stati sconfitti 4-3 in casa dai cechi del Kometa Brno, ma i risultati sulle altre piste avevano permesso loro di passare il turno già prima di scendere sul ghiaccio.

E quanto è successo oggi nelle altre partite ha permesso di avanzare anche ai Lions, che ieri erano stati battuti dall’Ilves Tampere in Finlandia.

Già eliminato, il Losanna ha invece sconfitto 3-2 con un gol di Oksanen all'overtime il Mountfield.