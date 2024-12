Andrighetto KEY

Ci sarà di nuovo una squadra svizzera in finale di Champions Hockey League, con Zurigo e Ginevra che si sfideranno in semifinale.

I Lions hanno staccato il biglietto per il penultimo atto con un’altra pazza rimonta.Come all’andata di due settimane fa a Berlino i tigurini si sono ritrovati sotto di tre reti ma sono riusciti a rimontare, chiudendo la sfida sul 5-4, sinonimo di qualificazione. Al Servette campione in carica bastava invece amministrare il 4-0 dell’andata sul Bremerhaven per superare il turno. La sfida si è conclusa sul 2-2 con reti ginevrine di Bertaggia e Manninen.