Nico Hischier Reuters

Gli attaccanti elvetici scesi in pista nel sabato di NHL hanno vissuto una serata particolarmente proficua.

Swisstxt

Ben quattro, infatti, quelli finiti sui tabellini dei rispettivi match con una rete: Hischier, Fiala, Meier e Suter. I primi due hanno così raggiunto un’onorevole cifra tonda: miglior giocatore in pista, il capitano dei Devils – vittoriosi per 3-1 su Utah – ha festeggiato il 400o punto nella lega, mentre l’ala dei Kings – a segno nell’infelice 4-1 in casa dei Blues – ha toccato quota 200 gol (playoff sempre esclusi). Vano invece quello dello zurighese, visto il ko di Vancouver a Seattle.