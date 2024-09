Roberts Cjunskis KEY

Alla ricerca di maggior spazio, Roberts Cjunskis non inizierà la stagione assieme ai compagni bianconeri, bensì in Swiss League, con la maglia del Sierre.

Il 21enne attaccante, finora autore di due punti (un gol) in National League, resta in ogni caso legato al Lugano fino al 2026, ma avrà modo di «continuare la sua fase di sviluppo» in un contesto con meno concorrenza.

