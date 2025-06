Svizzera-USA KEY

La Svizzera conosce i suoi avversari per i Campionati del Mondo che si disputeranno a Zurigo e Friborgo dal 15 al 31 maggio 2026.

Swisstxt

Nel Gruppo A, di stanza ai bordi della Limmat, la truppa di Fischer avrà a che fare in particolare con gli Stati Uniti, vincitori in finale quest’anno per 1-0 contro i rossocrociati.

Le altre Nazionali forti del girone saranno Finlandia e Germania, ma attenzione anche alla presenza di Lettonia e Austria, che proveranno a sgambettare le grandi per un posto nei quarti.

Ungheria e Gran Bretagna sono invece destinate a giocarsi la salvezza.