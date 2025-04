La grinta di coach Muller freshfocus

Nell'ultima partita ai Mondiali in Cechia la Svizzera, con le ticinesi Vallario in pista e Gaberell rimasta invece in tribuna, ha finalmente ritrovato la via del gol e, battendo 3-2 la Svezia, ha chiuso il torneo al 5o posto.

Swisstxt

Dopo aver segnato un solo gol nei primi cinque incontri contro le scandinave le rossocrociate sono riuscite ad aggiustare la mira, con Enzler che ha realizzato l’1-1 al 17'45" e il game-winning goal al 39'57", mentre a firmare il 2-2 al 35'15" è stata Stalder.

Le parate di un'attenta Maurer hanno poi permesso alla Svizzera di festeggiare la prima vittoria.